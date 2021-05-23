Соловьев о выступлении Манижи: Жаль, что не поехал «Литл Биг»

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23 мая 2021, 15:30

Владимир Соловьев, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя выступление российской певицы Манижи на Евровидении-2021, увидел политический подтекст в ее композиции и заявил об отсутствии музыкальности.

Соловьев не понял, о чем песня исполнительницы. Видео с русскими женщинами во время исполнения он назвал "странным выбором персонажей". И отметил, что, судя по видеозаписи, это "политический манифест". "Тогда эту песню не должны были допускать, так как это впрямую запрещено правилами конкурса", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.

По словам Соловьева, если это была "попытка попасть в европейский правозащитный мейнстрим" - опоздали года на два. Он отметил, что в музыке дилетант, но тем не менне высказал свое мнение, что музыкальная составляющая была потеряна: "Произвели на свет тяжеловесный кондовый конструкт, крайне вторичный и лишенный обаяния, лёгкости, самоиронии, а, главное, аутентичности. Жаль, что не поехал «Литл Биг». Они хоть прикольные и живые".

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