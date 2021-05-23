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Пригожин назвал причину невысоких оценок Манижи в финале

, 13:47 Источник: РИА Новости

Пригожин назвал причину невысоких оценок Манижи в финале
Иосиф Пригожин, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал итоговые результаты международного вокального конкурса «Евровидение-2021». Он объяснил, почему исполнительница от России Манижа не смогла подняться выше девятого места.

«Все в один голос делали ставку на Францию или Италию. Собственно говоря, практически все говорили, что будет Италия первая», - высказал он.

Пригожин считает, что зрителям не до конца понятен не то что русский язык, а музыкальный материал Манижи. По его словам, свою задачу певица выполнила на 100%.

«Но музыкальный материал не поставил под сомнение в том числе мои вкусовые пристрастия», - добавил он.

Продюсер отметил, что у итальянцев была «очень неплохая песня» и нормальный внешний вид, они заслуженно получили первое место.

Ранее сообщалось, что солист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на  «Евровидении-2021», порвал штаны прямо на сцене. 

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева оценила итоги вокального конкурса. 

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