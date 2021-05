Солист победившей на Евровидении группы порвал штаны прямо на сцене

Солист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2021», порвал штаны прямо на сцене, когда прыгал от радости. Соответствующее видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт конкурса.

На опубликованных кадрах участники группы делятся своими впечатлениями от объявленных результатов Евровидения. Ребята кричат и скачут на сцене, а также благодарят всех, кто за них голосовал. В один момент солист Давид Дамиано начал прыгать по сцене и порвал штаны, что вызвало смех у всего коллектива. Однако молодой человек отнесся к ситуации с юмором и даже начал позировать фотографу.

Напомним, что в топ-5 вошли Италия, Франция, Швейцария, Исландия и Украина. Российская певица Манижа заняла девятое место.

