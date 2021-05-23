Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Солист победившей на Евровидении группы порвал штаны прямо на сцене

, 10:54

Солист победившей на Евровидении группы порвал штаны прямо на сцене
Måneskin, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Солист итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2021», порвал штаны прямо на сцене, когда прыгал от радости. Соответствующее видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт конкурса.

На опубликованных кадрах участники группы делятся своими впечатлениями от объявленных результатов Евровидения. Ребята кричат и скачут на сцене, а также благодарят всех, кто за них голосовал. В один момент солист Давид Дамиано начал прыгать по сцене и порвал штаны, что вызвало смех у всего коллектива. Однако молодой человек отнесся к ситуации с юмором и даже начал позировать фотографу.

Напомним, что в топ-5 вошли Италия, Франция, Швейцария, Исландия и Украина. Российская певица Манижа заняла девятое место. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что хранилось на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице, где произошёл взрыв в 2014 году. Пражские власти обвинили российские спецслужбы в организации случившегося.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью