Худрук группы «Бурановские бабушки» поделилась впечатлениями от выступления Манижи в финале Евровидения

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23 мая 2021, 10:37 Источник: RT

Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева прокомментировала итоги международного вокального конкурса «Евровидение-2021». Коллектив занял второе место в 2012 году.

«Конечно, хотелось бы повыше результат. Хотя бы не ниже нас, «Бурановских бабушек». Очень переживала. Номер, конечно, очень яркий, очень оригинальный. Конечно, хотелось бы, чтобы место выше было, а, самое главное, чего хотелось бы — чтобы первое место было … Номер шикарный, певица отличная»», - высказала она RT.

Прокопьева призналась, что сначала ей выступление Манижи не понравилось, но, пересмотрев его несколько раз, она увидела «тонкости и нюансы», которые хочется отметить. При этом худрук группы «Бурановские бабушки» ждала большего результата. Она считает, что политика всё-таки влияет на итоговые оценки.

Ранее сообщалось, что победу на Евровидении-2021 одержала итальянская группа Måneskin.

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