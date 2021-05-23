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Победу на Евровидении-2021 одержала итальянская группа Måneskin

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Победу на Евровидении-2021 одержала итальянская группа Måneskin
Måneskin, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Победителем на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2021» стала итальянская рок-группа  Måneskin  с песней Zitti E Buoni. По суммарным результатам голосования зрителей и профессионального жюри команда получила 524 балла.

В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. 

"Это невероятно. С песней, как эта, это невероятно", - заявил вокалист группы Дамиано, комментируя победу, которую ребята отметили бутылкой игристого вина. 

Второе место заняла певица из Франции Барбара Прави с песней Voilà (499), третье – исполнитель из Швейцарии Gjon's Tears с песней Tout l'Univers (432 балла).

Манижа заняла девятое место, набрав 204 балла - 100 по итогам зрительского голосования, 104 - от жюри.

Последнее место заняла Великобритания, не получившая ни одного балла.

Ранее Манижа рассказала, какие эмоции испытывает от выступления в финале.

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