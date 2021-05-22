Манижа рассказала об эмоциях от выступления на Евровидении

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22 мая 2021, 22:39

Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Певица Манижа, участница от России на международном вокальном конкурсе «Евровидение – 2021», рассказала, какие эмоции испытывает от выступления в финале. Исполнительница гордится, что выступает с песней на русском языке, а также счастлива из-за развернувшихся вокруг ее номера обсуждений.

«Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций я нигде не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением… Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной … я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке», - призналась она в эфире Первого канала.

Манижа с радостью принимает все слова, которые говорили в ее адрес, даже если это что-то негативное. По ее словам, на Евровидении ее слышат и понимают. Певицу на конкурсе поддерживает мама, сестра и директор.

Финальное выступление Манижи состоялось под номером 5 в прямом эфире Первого канала. Трансляция Евровидения-2021 началась в 22.00 (мск). Теперь остается дождаться итоговых оценок.

Ранее Манижа назвала своего фаворита на «Евровидении-2021».

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