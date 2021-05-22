Манижа назвала своего фаворита на «Евровидении-2021»

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22 мая 2021, 20:37 Источник: ТРК Звезда

Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Певица Манижа, участница от России на международном вокальном конкурсе «Евровидение – 2021», рассказала, кто больше всего ей нравится из претендентов из других стран. По ее словам, она не расстроится «честной победе» другого исполнителя.

«Я бы расстроилась, если бы кто-то не выиграл, наверное. Я бы расстроилась, если бы выиграла предвзятость...Мне бы хотелось, чтобы ее не было, мне бы хотелось, чтобы мы оценивали друг друга по тому, какие мы люди, а не по тому, как складывалась политика», - пояснила она.

Манижа призналась, что ее фаворитом на Евровидении-2021 является певец Gjon’s Tears из Швейцарии, он выступит с песней Tout l'Univers.

«… он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую. Потому что все остальные - это очень постановочные шоу, это образ, а в нем есть ирония, которую я люблю, которую я чувствую в себе. В нем есть простота, в нем есть страх. Это чувствуется, и это круто», - отметила исполнительница.

Певица поблагодарила всех, кто за нее болеет и поддерживает. Манижа поделилась, что в моменты «сильного невроза, страха переживаний» - это единственное, что помогает ей успокоиться и понять, что все делается не зря.

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