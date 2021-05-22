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Иностранцы буквально «помешались» на номере Манижи и ждут выступления с «бабушкиным платьем на колесиках» в финале

, 16:31

Иностранцы буквально «помешались» на номере Манижи и ждут выступления с «бабушкиным платьем на колесиках» в финале
Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Иностранные пользователи активно обсуждают выступление участницы от России на Евровидении – 2021. Объемное платье Манижи, которое символизирует многовековые традиции, не дающие женщине освободиться, покорило зрителей.

«Вау! Мощное выступление, а открывающееся платья - это умный ход», - написал один из комментаторов.

Другие считают, что «Россия уже победила» благодаря трюку с платьем. Некоторые его в шутку называют «причудливым бабушкиным платьем на колесиках».

«Я думаю, внутри этого огромного платья заперли где-то десять артистов подтанцовки», - отметил один из пользователей.

При этом иностранцы буквально «помешались» на номере Манижи.

«Зрители все еще обсуждают огромное платье певицы и очень хотят увидеть ее выступление в финале на выходных», - говорится в материале британской газеты Daily Express.

Ранее в Германии раскритиковали «антироссийский посыл» немецкого журналиста после выступления Манижи на Евровидении. 

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