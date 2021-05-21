В Германии раскритиковали «антироссийский посыл» немецкого журналиста после выступления Манижи на Евровидении

Читатели немецкого журнала прокомментировали статью о выступлении участницы от России на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2021». Манижа будет выступать в финале 22 мая под номером 5 с песней «Русские женщины».
Пользователи поддерживают Манижу и в восторге от увиденного выступления. Исполнительница вышла на сцену в объемном платье, «расшитом лоскутками ткани из разных регионов России», а потом предстала в рабочем комбинезоне оранжевого цвета.
«Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель, чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов, значит, не все русские думают одинаково», - отметил один из читателей.
Другой комментатор заявил, что болеет за Россию, а выступление Манижи назвал «чудом».
«Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин», - добавил комментатор.
Ранее Манижа рассказала о самой обидной ситуации, связанной с «Евровидением».
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