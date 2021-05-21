В Германии раскритиковали «антироссийский посыл» немецкого журналиста после выступления Манижи на Евровидении

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21 мая 2021, 10:04 Источник: ИноСМИ

Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Читатели немецкого журнала прокомментировали статью о выступлении участницы от России на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2021». Манижа будет выступать в финале 22 мая под номером 5 с песней «Русские женщины».

Пользователи поддерживают Манижу и в восторге от увиденного выступления. Исполнительница вышла на сцену в объемном платье, «расшитом лоскутками ткани из разных регионов России», а потом предстала в рабочем комбинезоне оранжевого цвета.

«Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель, чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов, значит, не все русские думают одинаково», - отметил один из читателей.

Другой комментатор заявил, что болеет за Россию, а выступление Манижи назвал «чудом».

«Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин», - добавил комментатор.

Ранее Манижа рассказала о самой обидной ситуации, связанной с «Евровидением».

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