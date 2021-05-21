Манижа выступит под номером 5 в финале «Евровидения-2021»

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21 мая 2021, 07:19 Источник: ТАСС

Манижа, Soeren Stache/dpa

Представительница России на "Евровидении-2021" Манижа выступит в финале международного музыкального конкурса под номером 5. Соответствующую информацию предоставили организаторы мероприятия.

В распространенном релизе говорится, что в большом финале примут участие 26 артистов. В тексте также был раскрыт порядок их выхода на сцену.

Отметим, что Манижа исполнит песню Russian Woman ("Русская женщина"). Конкурсантка от России появится на сцене в огромном платье, сшитом из тканей, которые используют для своих традиционных костюмов женщины разных национальностей в нашей стране. Позже певица выйдет из объемных одежд и предстанет перед зрителями в красном комбинезоне.

Победитель "Евровидения-2021" станет известен 22 мая.

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