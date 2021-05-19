Юлия Савичева назвала единственного конкурента Манижи

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19 мая 2021, 22:58

Юлия Савичева, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Популярная певица Юлия Савичева восторженно отозвалась в Instagram о выступлении Манижи на "Евровидении". Она отметила классный номер певицы, красивую анимацию, интересное платье в начале и сильный посыл.

Савичева уверена, что участница конкурса от России должна попасть в тройку лидеров. "Единственный конкурент — представительница Мальты, она тоже харизматична, похож посыл, но было видно, что нервничает, высокие ноты не получились", - считает Юлия.

Ранее Лолита прокомментировала выступление Манижи на "Евровидении".

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