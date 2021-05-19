Лолита прокомментировала выступление Манижи на «Евровидении»

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19 мая 2021, 17:06 Источник: URA.RU

Лолита Милявская, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Лолита Милявская считает, что российская участница "Евровидения" Манижа - одна из лучших. Она охарактеризовала участницу как "самую энергетичную, самую непохожую ни на кого".

"Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила", — отметила Лолита Милявская. Она подчеркнула, что это достойный ответ всему тому хамству до конкурса, которое вылилось на Манижу.

Манижа рассказала о самой обидной ситуации, связанной с "Евровидением".

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