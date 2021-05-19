Манижа рассказала о самой обидной ситуации, связанной с «Евровидением»

Певица Манижа, которая в минувший вторник прошла в финал конкурса "Евровидение" от России, рассказала журналистам о самой обидной ситуации, связанной с международным музыкальным конкурсом.
Манижа подчеркнула, что прошедшие два месяца были для нее истощающими не только из-за хейта и ксенофобии. По словам артистки, больше всего ее оскорбляло, что многие люди говорили о невозможности выйти в финал конкурса с песней Russian Woman на русском языке.
Манижа заявила, что горда тем, что она русская женщина, которая поет на русском. "Россия, я тебя очень сильно люблю", – добавила участница "Евровидения".
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