Манижа рассказала о самой обидной ситуации, связанной с «Евровидением»

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19 мая 2021, 08:35 Источник: РИА "Новости"

Манижа, Soeren Stache/dpa

Певица Манижа, которая в минувший вторник прошла в финал конкурса "Евровидение" от России, рассказала журналистам о самой обидной ситуации, связанной с международным музыкальным конкурсом.

Манижа подчеркнула, что прошедшие два месяца были для нее истощающими не только из-за хейта и ксенофобии. По словам артистки, больше всего ее оскорбляло, что многие люди говорили о невозможности выйти в финал конкурса с песней Russian Woman на русском языке.

Манижа заявила, что горда тем, что она русская женщина, которая поет на русском. "Россия, я тебя очень сильно люблю", – добавила участница "Евровидения".

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