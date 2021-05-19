Певица Манижа вышла в финал «Евровидения»

Певица Манижа Сангин (Manizha), которая в этом году представляет Россию на "Евровидении", прошла в финал международного музыкального конкурса. В полуфинале артистка выступила под третьим номером.
Первый полуфинал "Евровидения" состоялся прошел вечером во вторник. В заключительный этап конкурса хотели попасть конкурсанты от 16 стран, однако прошли представители лишь десяти государств. Согласно итогам первого полуфинала, в финал вышли артисты из России, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Напомним, в этом году конкурс "Евровидение" проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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