Участники «Евровидения» из Хорватии и Австралии назвали Манижу своей фавориткой на конкурсе

Аргументы Недели → Культура 13+

16 мая 2021, 07:49 Источник: YouTube

Манижа, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники "Евровидения-2021" из Хорватии и Австралии выразили свою поддержку певице Маниже, которая представляет Россию на музыкальном конкурсе с композицией Russian Woman ("Русская женщина").

В рамках интервью хорватская певица Альбина подчеркнула, что готова отдать российской исполнительнице максимальное количество баллов — двенадцать. Артистка назвала Манижу очень энергичной и искренней, а также добавила, что у ее песни для "Евровидения" отличный посыл.

Австралийская певица Монтень в свою очередь заявила, что именно конкурсантка от России является ее фаворитом. "Я восхищаюсь ею. Она великолепна", – призналась артистка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости