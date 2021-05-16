Участники «Евровидения» из Хорватии и Австралии назвали Манижу своей фавориткой на конкурсе

Участники "Евровидения-2021" из Хорватии и Австралии выразили свою поддержку певице Маниже, которая представляет Россию на музыкальном конкурсе с композицией Russian Woman ("Русская женщина").
В рамках интервью хорватская певица Альбина подчеркнула, что готова отдать российской исполнительнице максимальное количество баллов — двенадцать. Артистка назвала Манижу очень энергичной и искренней, а также добавила, что у ее песни для "Евровидения" отличный посыл.
Австралийская певица Монтень в свою очередь заявила, что именно конкурсантка от России является ее фаворитом. "Я восхищаюсь ею. Она великолепна", – призналась артистка.
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