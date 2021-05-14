Бывшая участница Евровидения Юлия Самойлова объяснила, почему «травят» Манижу

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14 мая 2021, 17:32 Источник: Собеседник

Манижа, Фото: Instagram

Юлия Самойлова, участница от России на «Евровидении-2018», прокомментировала критику в адрес Манижи, которая в этом году будет выступать на международном вокальном конкурсе с песней «Русские женщины». Композиция получила негативные отзывы зрителей и некоторых артистов.

«Думаю, у нас травят вообще всех, и даже про группу Little Big, которая должна была поехать в прошлом году, писали: «Кто это такие?», «Что это за ужас?» Есть определенная группа людей, которые любят обсуждать других и вечно чем-то недовольны», - высказала исполнительница.

Самойлова рассказала, что впервые познакомилась с творчеством Манижи в 2016 году, а через два года встретилась с ней лично. По ее словам, сейчас они постоянно общаются, ей нравятся песни Манижи.

«… пока ты сам не переваришь хейт, слова «держись», «все будет хорошо» – как об стену горох. У Манижи приличный опыт выступлений, она справится. Неважно, какое место она займет, важно выступить достойно, у нее все для этого есть», - заключила певица.

Напомним, что Юлия Самойлова выступала на «Евровидении-2018». На сцене исполнительница забыла слова песни. В финал Россия не прошла.

В 2021 году вокальный конкурс пройдет c 18 по 22 мая в Роттердаме.

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