Манижа изменила припев конкурсной песни для Евровидения и стала фаворитом

11 мая 2021, 11:59

Манижа, Фото: Instagram

Представительница от России на Евровидении – 2021 в Роттердаме певица Манижа частично изменила текст конкурсной песни «Russian Woman». Мероприятие пройдет c 18 по 22 мая.

Манижа приняла решение немного изменить припев. В строке «You are strong enough to bounce against the wall» («Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены») певица поставила слово break («ломать») вместо bounce («отскакивать»).

«Я немного изменила песню, когда записывала ее, до релиза. И я решила, что нет, мы не "отскакиваем" от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их», - пояснила она на пресс-конференции в Роттердаме.

Кроме того, на посвящённом Евровидению британском портале Wiwibloggs в опросе, первая репетиция какого артиста понравилась вам больше всего, лидером стала Манижа. На опубликованных кадрах певица изображена «в костюме чайной бабы, расшитом лоскутками ткани из разных регионов РФ», а после в красном комбинезоне.

Ранее сообщалось, что слова песни «Russian Woman» номинированы на премию Eurostory Award. На эту награду традиционно претендуют пять лучших, по мнению организаторов Евровидения, текстов песен для шоу.

