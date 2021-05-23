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Первая российская участница на Евровидении-1994 оценила итоги конкурса

, 12:33 Источник: RT

Первая российская участница на Евровидении-1994 оценила итоги конкурса
Евровидение, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Представляющая Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-1994 певица Мария Кац прокомментировала итоговые оценки. Ее фаворитом был исполнитель Gjon's Tears из Швейцарии.

«Итальянцы мне категорически не понравились. Мне очень понравился швейцарец. Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места, неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад», - высказала она RT.

Кац добавила, что ей очень сильно понравилась группа из Исландии «за чувство юмора и за невероятное сценическое обаяние». Она считает, что результат Манижи можно считать абсолютно заслуженным.

«Мы в десятке. Замечательное выступление. Молодец девочка!» - заключила исполнительница.

Ранее художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева оценила итоги международного вокального конкурса. 

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