Пригожин призвал Россию отказаться от участия в «Евровидении»: «Я против библейских моментов»

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28 мая 2021, 20:07

Иосиф Пригожин, фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Россия должна однажды "дать по зубам" и не принимать участия в "Евровидении", считает продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению,"Евровидение" превратилось в политический конкурс, не имеющий отношения к музыке.

"Вот, Владимир Владимирович четко сказал, что мы "по зубам можем дать". Давайте дадим уже один раз по зубам, а то мы только говорим", - заявил Пригожин в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН". Продюсер отметил, что Евровидение нигде настолько не популярно, как у россиян.

Пригожин напомнил, что в 2017 году не позволили участвовать певице Юлии Самойловой. Она должна была представлять Россию, но ей запретили въезд на Украину, где тогда проходило "Евровидение".

А ведь, по пего словам, девочка-инвалид, не могла нанести никакого урона, ущерба ни Украине, ни кому-либо еще. "Девочка в коляске сидела, а ей запретили участвовать в Евровидении на Украине. Это был первый сигнал", - подчеркнул Пригожин. Он добавил, что не ему принимать решение, но "если с нами так поступают, мы должны поступать также. Один раз щечку подставили, второй раз. Я против библейских моментов, когда говорят, что надо подставить вторую щеку. Надо сдачи давать".

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