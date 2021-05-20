Путин: тот, кто пытается от России что-то откусить, останется без зубов

Аргументы Недели → Общество 13+

20 мая 2021, 15:49 Источник: ТАСС

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" заявил, что у нашей страны постоянно пытаются что-то "откусить", но Россия лишит зубов всех, кто планирует это сделать.

Как отметил Владимир Путин, есть, например, такие, которые во все услышание заявляют о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только одной стране. Президент России сказал, что "странно слышать такие вещи".

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - добавил Путин.

Сегодня проходило 43-е заседание оргкомитета "Победа". В последний раз мероприятие состоялось в июле прошлого года. Тогда из-за пандемии коронавируса оно прошло в режиме видеоконференции.

Комитет образован в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания граждан России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости