Бузова объяснила, почему ее считают «глупой»

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30 декабря 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, фото:Vadim Tarakanov/Global Look Press

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, почему ее считают «глупой», несмотря на то, что она окончила университет с красным дипломом. По ее словам, в жизни она действительно совершает достаточно ошибок.

«Сейчас меня это совсем не обижает. Меня задевает невежество людей, распущенность, хамство, грубость, наглость - меня многое может обидеть, но не это. Может, они путают глупость с наивностью?» - высказала она в интервью с Лаурой Джугелией.

Бузова отметила, что не находится в сценическом образе, как многие считают.

«Это не образ, созданный тысячами продюсеров, которые указывают мне, что говорить. Это — я», - пояснила девушка.