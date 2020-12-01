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Видео, как Загитова и Бузова вместе станцевали на льду

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как Загитова и Бузова вместе станцевали на льду
ведущие Ледникового периода, фото: instagram.com/teamzagitova

Ольга Бузова опубликовала в своём TikTok-аккаунте видеозапись, на которой она танцует на льду вместе с фигуристкой Алиной Загитовой под песню «Where Is the Love?» в исполнении американского коллектива «The Black Eyed Peas».

Съемка состоялась в один из перерывов записи программы «Ледниковый период». Бузова и Загитова расположились на льду и в такт песни сначала попрыгали на зубках коньков, после чего покружились и обнялись. Соответствующее видео появилось и в Instagram-аккаунте команды спортсменки.

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Публикация от Alina Zagitova fan account???? (@teamzagitova)

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