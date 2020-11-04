Ольга Бузова рассказала, на что тратит все свои деньги

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4 ноября 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ольга Бузова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная певица Ольга Бузова сообщила, что уже долгое время не интересуется шоппингом. У звезды на это не хватает времени, и особого желания этим заниматься тоже нет. Ольга больше любит приобретать что-то для родных людей.

Как рассказала Ольга, первая зарплата была отдана маме, все накопления ушли на покупку ей квартиры в Петербурге. Теперь у Бузовой есть мечта - купить недвижимость в Испании или Италии, где пожелает Ирина Александровна.

Себе Ольга тоже купила квартиру - в Москве. Сейчас ее ремонтирует, а в дальнейшем хочет переехать в большой дом, поскольку мечтает о муже и детях. Бузова уверена, что легко сможет совмещать творчество с материнством.

Бузова вошла в Книгу рекордов России.