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Закрывается реалити-шоу «Дом-2»

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Закрывается реалити-шоу «Дом-2»
Ольга Бузова и Роман Третьяков в период шоу "Дом-2", Said Gadzhiev/Russian Look

Вечером в пятницу, 18 декабря, стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2". Соответствующую информацию предоставили сегодня журналистам сотрудники пресс-службы канала.

Согласно последним данным, финал шоу состоится 30 декабря текущего года. В пресс-службе ТНТ уточнили, что в ближайшее время завершится самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу, участники которого "строят любовь" перед камерами.

Напомним, данное шоу стартовало в 2004 году. Среди его известных участниц – певица Ольга Бузова и телеведущая Виктория Боня.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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