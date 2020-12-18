Закрывается реалити-шоу «Дом-2»

Вечером в пятницу, 18 декабря, стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2". Соответствующую информацию предоставили сегодня журналистам сотрудники пресс-службы канала.
Согласно последним данным, финал шоу состоится 30 декабря текущего года. В пресс-службе ТНТ уточнили, что в ближайшее время завершится самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу, участники которого "строят любовь" перед камерами.
Напомним, данное шоу стартовало в 2004 году. Среди его известных участниц – певица Ольга Бузова и телеведущая Виктория Боня.
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