Закрывается реалити-шоу «Дом-2»

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18 декабря 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова и Роман Третьяков в период шоу "Дом-2", Said Gadzhiev/Russian Look

Вечером в пятницу, 18 декабря, стало известно, что телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2". Соответствующую информацию предоставили сегодня журналистам сотрудники пресс-службы канала.

Согласно последним данным, финал шоу состоится 30 декабря текущего года. В пресс-службе ТНТ уточнили, что в ближайшее время завершится самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу, участники которого "строят любовь" перед камерами.

Напомним, данное шоу стартовало в 2004 году. Среди его известных участниц – певица Ольга Бузова и телеведущая Виктория Боня.