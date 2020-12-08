Виктория Боня похвалилась, как отметила день рождения: «У меня восторга как у маленького поросёнка, хочется хрюкать от счастья»

Виктория Боня отпраздновала свой день рождения дважды - в Дубае и в одном из ресторанов в Москве. Модели, телеведущей, блогеру, получившей популярность по участию в шоу «Дом-2», Виктории Боне исполнился 41 год.
В Москве поздравить ее пришли Андрей Малахов, Анна Седокова, Марат Сафин и другие знаменитости. Все с подарками, которые именинница потом разбирала несколько дней.
«Это была фееричная вечеринка! Стильно, красиво, с большим вкусом!», - похвасталась довольная и счастливая Боня. Целая команда готовила для нее праздник.
Судя по фото, которые она опубликовала в Инстаграм, именинница меняла наряды. По признанию Вики, один из образов всех ввёл в восторг. Боня эмоционально написала: «У меня восторга как у маленького поросёнка, хочется хрюкать от счастья!»
Она решила возобновить традицию и делать тематические праздники по поводу своего дня рождения каждый год. И уже придумала тематику к 42-летию.
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