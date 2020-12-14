Галкин показал фото, как Пугачева без макияжа и в халате провожает детей в школу
14 декабря 2020, 14:33[ «Аргументы Недели» ]
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин поделился с поклонниками совместной фотографией Лизы и Гарри перед выходом в школу. При этом позади наследников виднеется певица Алла Пугачева в домашнем халате.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева предстала на снимке в белом домашнем халате и без макияжа. Заметив, что супруг фотографирует двойняшек – Лизу и Гарри, певица сделала вид, что испугалась и пытается спрятаться. Однако скромный образ Пугачевой не разочаровал подписчиков, а, наоборот, вызвал восхищение. Не остались без комплиментов и дети:
«Какая милая картина!»
«Алла Борисовна – само очарование»
«Какое фото! Аллусичка прекрасна»
«Ребятки красотули»
«Лизок такая очаровательная конфетка! Гарик - красавчик!»
Напомним, что звездные наследники пошли в 2020 году в первый класс.
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