Галкин показал фото, как Пугачева без макияжа и в халате провожает детей в школу

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 декабря 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Максим Галкин и Алла Пугачева, Instagram

Известный телеведущий, юморист Максим Галкин поделился с поклонниками совместной фотографией Лизы и Гарри перед выходом в школу. При этом позади наследников виднеется певица Алла Пугачева в домашнем халате.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева предстала на снимке в белом домашнем халате и без макияжа. Заметив, что супруг фотографирует двойняшек – Лизу и Гарри, певица сделала вид, что испугалась и пытается спрятаться. Однако скромный образ Пугачевой не разочаровал подписчиков, а, наоборот, вызвал восхищение. Не остались без комплиментов и дети:

«Какая милая картина!»

«Алла Борисовна – само очарование»

«Какое фото! Аллусичка прекрасна»

«Ребятки красотули»

«Лизок такая очаровательная конфетка! Гарик - красавчик!»

Напомним, что звездные наследники пошли в 2020 году в первый класс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)