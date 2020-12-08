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Роспотребнадзор проводит расследование соблюдения правил проведения «Песни года», принятых из-за COVID-19

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проводит расследование соблюдения правил проведения «Песни года», принятых из-за COVID-19
фото: pixabay.com

Концерт «Песня года», в котором приняли участие самые популярные артисты, и его запись покажут на ТВ в первые дни 2021 года, состоялся в субботу на одной из спортивных арен в Москве. Участники музыкального шоу во время мероприятия не носили маски и не держали социальную дистанцию, зрители в зале тоже не все были в масках.

Перед концертом в СМИ появилась информация о том, что все исполнители, их коллективы, режиссеры, звукооператоры и другие сотрудники должны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

После сообщений о нарушениях  Роспотребнадзор по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей проводит по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей расследование по факту возможного несоблюдения ограничительных мер, принятых из-за пандемии, на съемках «Песни года». Как было установлено, во время концерта «Песня года», приходившего 5 декабря, при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Если в ходе расследования факты нарушений подтвердятся, виновные будут привлечены к административной ответственности. Грозит штраф в размере до до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

На этом концерте выступила София Ротару. 

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