София Ротару прилетела в Москву и выступила на «Песне года» бесплатно

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 декабря 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

София Ротару, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Поклонники Софии Ротару дождались приезда в Москву своей любимой исполнительницы. 73-летняя звезда выступила на концерте «Песня года». Ротару всегда встречают в России радостно. «София Михайловна, обожаю Вас. С нетерпением жду песню года», - писали поклонники перед ее приездом.

Теперь счастливчики, увидевшие ее выступление благодарят: «Спасибо за сегодняшнее выступление на "Песне года". Восхищению нет предела!!! Цветите и радуйте нас!!!».

София Ротару приехала в Россию по приглашению Игоря Крутого. И, как стало известно из СМИ, выступала она бесплатно. Поклонники заметили, что София Ротару вообще не меняется с возрастом, а даже молодеет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Шоу «Песня года» записывалось для показа в эфире 1 и 2 января 2021 года.

Зал был заполнен, согласно требованиям ограничений по коронавирусу, на четверть.

Перед выступлением всем артистам полагалось сдать тест на COVID-19.