София Ротару прилетела в Москву на съемки одной из новогодних программ

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5 декабря 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

София Ротару, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Знаменитая певица София Ротару прилетела в Москву для участия в записи одной из новогодних программ, которую покажут по телевидению 1 и 2 января 2021 года.

73-летняя Ротару, как и положено, сдаст тест на коронавирус, - сообщает kp.ru. В «Песне года» народная артистка СССР согласилась участвовать, потому что ее лично попросил давний друг композитор и продюсер Игорь Крутой, - сообщает Тeleprogramma.pro.

София Ротару, у которой в России сотни тысяч поклонников, тщательно готовилась к выступлению. Выбирать концертный наряд ей помогала невестка Светлана Евдокименко.

Концерт и запись «Песни года» пройдут сегодня. Ведущие шоу Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев ранее поделилась инструкцией, которую получили все задействованные в «Песне года» певцы, музыканты, танцовщики, организаторы мероприятия, режиссеры, все технические работники сдали тест ПЦР. На площадку будут допущены только имеющие отрицательный результат. Артистам и их коллективам предложили сдать экспресс-тесты в день концерта.

Сегодня утром им нужно было провести тестирование и предоставить результат по указанному адресу.