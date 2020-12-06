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Организаторы съемки «Песня года» прокомментировали сообщения о нарушениях мер по коронавирусу

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Организаторы съемки «Песня года» прокомментировали сообщения о нарушениях мер по коронавирусу

Компания АРС, организатор съемок "Песни года" прокомментировала информацию СМИ о нарушениях мер на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 в ходе проведения концерта.

Как требует Роспотребнадзор, на концерт было продано 25% билетов, зрители сидели в в 1,5 метрах друг от друга, сообщили организаторы. Были соблюдены все требования, в том числе и ношение масок: за этим был контроль в зале. Всем участникам шоу, журналистам и административному штабу были проведены тесты. "А сообщения в соцсетях пусть комментируют соцсети", - заявили в АРС.

Ранее сообщалось, что София Ротару прилетела в Москву и выступила на "Песне года" бесплатно.  А Филипп Киркоров устроил скандал. 

НС

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