Филипп Киркоров за кулисами «Песни года» устроил скандал режиссеру за замечание
6 декабря 2020, 21:06[ «Аргументы Недели» ]
53-летний певец Филипп Киркоров устроил скандал за кулисами фестиваля "Песня года", который прошел вчера в Москве. Началось с того, что режиссер мероприятия Александр Ревзин сделал артисту замечание за опоздание.
Киркоров остался крайне недоволен выговором и ответил ему не самыми приятными словами. За кулисами артист продолжил бурно выражать негативные эмоции за замечание. Невольными свидетелями этого стали журналисты издания "СтарХит".
Киркоров и Ревзин не первый раз ругаются, похожая ситуация возникала между ними на съемках "Новой волны".
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