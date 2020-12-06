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Филипп Киркоров за кулисами «Песни года» устроил скандал режиссеру за замечание

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров за кулисами «Песни года» устроил скандал режиссеру за замечание
Филипп Киркоров, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

53-летний певец Филипп Киркоров устроил скандал за кулисами фестиваля "Песня года", который прошел вчера в Москве. Началось с того, что режиссер мероприятия Александр Ревзин сделал артисту замечание за опоздание.

Киркоров остался крайне недоволен выговором и ответил ему не самыми приятными словами. За кулисами артист продолжил бурно выражать негативные эмоции за замечание. Невольными свидетелями этого стали журналисты издания "СтарХит".

Киркоров и Ревзин не первый раз ругаются, похожая ситуация возникала между ними на съемках "Новой волны".

НС

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