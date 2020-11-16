ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Меладзе обратился к врачам из «красной зоны» после скандального заявления о бойкоте новогодних шоу

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Меладзе обратился к врачам из «красной зоны» после скандального заявления о бойкоте новогодних шоу
Валерий Меладзе, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный певец Валерий Меладзе опубликовал видеообращение к врачам Московского региона, в котором предлагает свою помощь в поддержке зараженных новой коронавирусной инфекцией. 

«Обращаюсь к врачам Москвы и Московской области, поскольку живу в этом регионе и могу быстро оказаться рядом с вами. Я хотел бы попросить у вас разрешения приезжать в ковид-отделения ваших больниц. Прошу разрешения доступа в «красную зону». Я хочу поддерживать морально и, если я каким-то образом смогу, то по-другому, буду этому рад», - высказал он.

Меладзе отметил, что это не пиар-акция, он закрывает комментарии и, если он полезен, ждет сообщения лично ему в Instagram или его директору. По его словам, он хочет быть рядом, чтобы помочь и применить свои силы и умения.

Ранее Меладзе  призвал всех артистов отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений, но потом объяснил свои слова.  Однако его высказывание вызвало активное обсуждение в СМИ и среди знаменитостей. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

БА

В мире

Сайт Avia.pro: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

Источник: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

Киев может ударить по Крыму, который власти Украины считают своей территорией, с помощью беспилотных летательных аппаратов, полученных от Турции. Такое предположение содержится в материале, размещенном в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью