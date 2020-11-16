Меладзе обратился к врачам из «красной зоны» после скандального заявления о бойкоте новогодних шоу

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Меладзе, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный певец Валерий Меладзе опубликовал видеообращение к врачам Московского региона, в котором предлагает свою помощь в поддержке зараженных новой коронавирусной инфекцией.

«Обращаюсь к врачам Москвы и Московской области, поскольку живу в этом регионе и могу быстро оказаться рядом с вами. Я хотел бы попросить у вас разрешения приезжать в ковид-отделения ваших больниц. Прошу разрешения доступа в «красную зону». Я хочу поддерживать морально и, если я каким-то образом смогу, то по-другому, буду этому рад», - высказал он.

Меладзе отметил, что это не пиар-акция, он закрывает комментарии и, если он полезен, ждет сообщения лично ему в Instagram или его директору. По его словам, он хочет быть рядом, чтобы помочь и применить свои силы и умения.

Ранее Меладзе призвал всех артистов отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений, но потом объяснил свои слова. Однако его высказывание вызвало активное обсуждение в СМИ и среди знаменитостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)