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Чумаков назвал три причины, почему призыв Меладзе о бойкоте съёмок невыполним

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Чумаков назвал три причины, почему призыв Меладзе о бойкоте съёмок невыполним
Алексей Чумаков , фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский певец Алексей Чумаков прокомментировал заявление своего коллеги Валерия Меладзе о том, чтобы все артисты отказались от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений.

«Любой канал поставит какую-нибудь сборку из лучших Новых годов предыдущих лет, и зритель всё равно получит контент. Это первое. Второе - зритель ни в чём не виноват, и зритель хочет развлечений на самом деле. А наша первая работа - давать ему эти развлечения. Третье - это невозможно реализовать, потому что в основной своей массе, в 99,9% случаев, артисты (я как артист знаю изнутри всё) - люди изначально невероятно эгоцентричные и посвящённые самим себе прежде всего», - высказал он RT.

Чумаков отметил, что пока один призывает к консолидации, найдутся те, кто под «тихую дуду» выбьет себе больше эфира под тот или иной продукт. По его словам, также появятся те, кто будет говорить: «Валера, ты прав! Действительно нас забыли». А сам будет звонить продюсерам канала и говорить: «Ребят, вот я буду работать больше, если надо, и за Валерия Меладзе снимемся».

Ранее юморист Владимир Винокур раскритиковал призыв Меладзе к отказу от новогодних программ. 

БА

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