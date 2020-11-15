Винокур оценил призыв Меладзе к отказу от новогодних программ

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15 ноября 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Владимир Винокур, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный юморист Владимир Винокур прокомментировал заявление певца Валерия Меладзе о том, что российским артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений.

«К этой идее отношусь скептически. Зрители тут ни при чем. Телевидение - это одно, а результат телевидения - это зрители. Это не самое лучшее, что можно придумать», - высказал он.

Однако Винокур согласен с Меладзе в том, что это «беда огромная и необъяснимая», поскольку в общественном транспорте, в самолетах находятся миллионы людей, а артистам работать не разрешают. По его словам, его коллектив – 30 человек сидят девять месяцев без работы, и он вынужден платить зарплату самостоятельно.

«Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Надо об этом вспомнить!» - добавил он.

Ранее Меладзе объяснил свои слова о бойкоте съемок в новогодних программах.