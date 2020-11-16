Анита Цой оценила призыв Меладзе отказаться от съемок в новогодних шоу

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16 ноября 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Анита Цой, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная певица Анита Цой прокомментировала высказывание своего коллеги Валерия Меладзе о том, что всем артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений.

«Бойкот может привлечь к себе внимание государства, но, учитывая, что артисты всегда должны быть рядом с народом, учитывая, что Новый год - это большой праздник, который ждут все граждане страны. И неважно с телевизионных экранов это будет происходить, из радио эфиров - артисты всегда должны быть рядом со своими поклонниками», - высказал она.

Однако Цой не разделяет мнение Меладзе о необходимости действовать одновременно всем артистам для привлечения к себе внимания. Певица призывает найти для этого другой способ.

Ранее партия «Коммунисты России» предложила оштрафовать Меладзе за призыв своих коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.