Анита Цой оценила призыв Меладзе отказаться от съемок в новогодних шоу
16 ноября 2020, 09:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
Известная певица Анита Цой прокомментировала высказывание своего коллеги Валерия Меладзе о том, что всем артистам следует отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений.
«Бойкот может привлечь к себе внимание государства, но, учитывая, что артисты всегда должны быть рядом с народом, учитывая, что Новый год - это большой праздник, который ждут все граждане страны. И неважно с телевизионных экранов это будет происходить, из радио эфиров - артисты всегда должны быть рядом со своими поклонниками», - высказал она.
Однако Цой не разделяет мнение Меладзе о необходимости действовать одновременно всем артистам для привлечения к себе внимания. Певица призывает найти для этого другой способ.
Ранее партия «Коммунисты России» предложила оштрафовать Меладзе за призыв своих коллег отказаться от съемок в новогодних шоу.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.