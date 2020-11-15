«Коммунисты России» призвали оштрафовать Меладзе за призыв к бойкоту новогодних съемок
15 ноября 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Партия «Коммунисты России» предложила оштрафовать известного певца Валерия Меладзе за призыв своих коллег отказаться от съемок в новогодних программах из-за коронавирусных ограничений. Соответствующее заявление направлено в ГУВД Москвы.
«Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу», - пояснил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Он отметил, что людям сейчас как никогда нужна моральная поддержка, хорошее настроение и песни, отдушина. По его словам, «в СССР такая позиция среди артистов была бы невозможной, а сейчас думают, что можно все». Сурайкин заявил, что Меладзе – «работник культурного фронта в войне россиян против вируса», и он предал своих зрителей, «хочет сам сбежать с передовой и других солдат подбивает».
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