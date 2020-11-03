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Анита Цой поделилась своей диетой к Новому году

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "7 дней"

Анита Цой поделилась своей диетой к Новому году
Анита Цой, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Анита Цой рассказала о своем способе быстрого избавления от лишних килограммов. Впереди празднование Нового года, все женщины хотят встретить его в идеальной форме.

Если следовать советам Цой, можно за 9 дней сбросить килограммов 7, утверждает артистка. Для этого надо первые три дня есть только рис, при этом следить за часами приема. Анита ест в 9 утра, 10.30, полдень, 15.00, 16.30 и 18.00. Обязательно пить воду, 2 литра в день, разрешен зеленый чай в неограниченных количествах.

Еще три дня - только отварная курица, также 6 порций в день. И завершающий цикл - только овощи. Такое питание Анита Цой называет «большой разгрузкой организма».

Анита Цой назвала «самое тяжелое» проявление коронавируса .

НС

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