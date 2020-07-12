Анита Цой назвала «самое тяжелое» проявление коронавируса

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12 июля 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Анита Цой, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Популярная певица Анита Цой рассказала о самом страшном для нее проявлении новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что 11 июля знаменитость сообщила об отрицательном тесте на COVID-19.

Цой отметила, что поражение лёгких с 52 процентов уменьшилось до 25, но придется еще долечиться от трех до четырех месяцев, поскольку с вокалом или физическим нагрузками организм не справится. По ее словам, вирус буквально начал ее «исследовать»: «Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!»

Певица отметила, что у нее была температура и ломило все тело, были психологические атаки на организм, она не могла здраво мыслить. Она добавила, что даже «потерялась» во времени и пространстве.

«Если бы меня не забрали в больницу и не поместили под контроль, я бы сама не справилась. Для эмоционально подвижных людей … это очень сложное испытание. Четко бьет по эмоциям эта болезнь, психика расстраивается», - поделилась она.

Также Цой вспомнила, как начинала задыхаться и была готова «выпрыгнуть в окно» от недостатка воздуха, а потом страдала от духоты, чтобы не реализовать задуманное. Она хотела обратиться к психологу, но медики сказали, что это одно из проявлений болезни.

При этом врачи рекомендовали ей спать на животе, чтобы было легче дышать.