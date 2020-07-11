Певица Анита Цой вылечилась от коронавируса

Известная российская певица Анита Цой утром в субботу, 11 июля, сообщила, что вылечилась от коронавируса нового типа. Артистка была госпитализирована с COVID-19 в одну из московских больниц в конце июня.
Пресс-секретарь Аниты Цой ранее уточняла, что певица с первых дней пандемии находилась в режиме самоизоляции и соблюдала все необходимые меры предосторожности, поэтому трудно сказать, где именно артистка могла заразиться.
Сегодня Цой опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись с жизнерадостным фильтром, украсившим экран ромашками. Знаменитость заявила, что ее последний анализ на COVID-19 оказался отрицательным, вследствие чего она больше не может заразить окружающих.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.