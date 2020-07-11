Певица Анита Цой вылечилась от коронавируса

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11 июля 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Анита Цой, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная российская певица Анита Цой утром в субботу, 11 июля, сообщила, что вылечилась от коронавируса нового типа. Артистка была госпитализирована с COVID-19 в одну из московских больниц в конце июня.

Пресс-секретарь Аниты Цой ранее уточняла, что певица с первых дней пандемии находилась в режиме самоизоляции и соблюдала все необходимые меры предосторожности, поэтому трудно сказать, где именно артистка могла заразиться.

Сегодня Цой опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись с жизнерадостным фильтром, украсившим экран ромашками. Знаменитость заявила, что ее последний анализ на COVID-19 оказался отрицательным, вследствие чего она больше не может заразить окружающих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy) 10 Июл 2020 в 9:53 PDT