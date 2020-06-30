Представитель Аниты Цой сообщила, что не располагает информацией о состоянии певицы

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30 июня 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Анита Цой, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник, 30 июня, пресс-секретарь известной российской певицы Аниты Цой Анна Кружель ответила на вопрос журналистов о состоянии артистки, которая ранее была госпитализирована в одну из клиник Москвы.

Сообщалось, что Аните Цой поставили диагноз "коронавирусная инфекция". Ее представитель уточнила, что артистка находилась на самоизоляции, поэтому непонятно, почему она заразилась.

В беседе с порталом teleprogramma.pro Кружель поблагодарила журналистов за внимание к певице и беспокойство за ее здоровье. Она заметила, что информации о состоянии Цой у нее пока нет и добавила, что сама ждет новостей от врачей. Пресс-секретарь знаменитости пообещала держать СМИ в курсе событий.