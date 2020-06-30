Представитель Аниты Цой сообщила, что не располагает информацией о состоянии певицы

Во вторник, 30 июня, пресс-секретарь известной российской певицы Аниты Цой Анна Кружель ответила на вопрос журналистов о состоянии артистки, которая ранее была госпитализирована в одну из клиник Москвы.
Сообщалось, что Аните Цой поставили диагноз "коронавирусная инфекция". Ее представитель уточнила, что артистка находилась на самоизоляции, поэтому непонятно, почему она заразилась.
В беседе с порталом teleprogramma.pro Кружель поблагодарила журналистов за внимание к певице и беспокойство за ее здоровье. Она заметила, что информации о состоянии Цой у нее пока нет и добавила, что сама ждет новостей от врачей. Пресс-секретарь знаменитости пообещала держать СМИ в курсе событий.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.