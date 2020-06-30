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У Аниты Цой диагностировали COVID-19

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

У Аниты Цой диагностировали COVID-19
Анита Цой. Фото: соцсети

Известная певица Анита Цой госпитализирована в одну из московских больниц, врачи диагностировали у нее коронавирусную инфекцию COVID-19. О состоянии звезды рассказала ее пресс-секретарь Анна Кружель.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», - подтвердила информацию Кружель. Она добавила, что артистка с самого начала карантина добросовестно соблюдала режим самоизоляции и все меры профилактики инфекции, а потому сейчас сложно сказать, где она могла заразиться коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России за последние сутки выявили 6 693 случая заражения COVID-19.

АБ

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