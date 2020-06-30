У Аниты Цой диагностировали COVID-19

30 июня 2020, 12:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Известная певица Анита Цой госпитализирована в одну из московских больниц, врачи диагностировали у нее коронавирусную инфекцию COVID-19. О состоянии звезды рассказала ее пресс-секретарь Анна Кружель.
«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», - подтвердила информацию Кружель. Она добавила, что артистка с самого начала карантина добросовестно соблюдала режим самоизоляции и все меры профилактики инфекции, а потому сейчас сложно сказать, где она могла заразиться коронавирусом.
Ранее стало известно, что в России за последние сутки выявили 6 693 случая заражения COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.