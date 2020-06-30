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В России за сутки выявили 6 693 случая заражения COVID-19

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 6 693 случая заражения COVID-19
анализы, Zhang Chenlin/XinHua

В России за минувшие сутки количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 6 693. Об этом утром во вторник, 30 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания были зафиксированы за прошедшие 24 часа в 84 регионах Российской Федерации. У 2 019 пациентов нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 647 849 случаев заболевания на территории 85 регионов.

ЕТ

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