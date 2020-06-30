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Центр «Вектор» планирует начать клинические исследования вакцины от COVID-19 на людях 15 июля

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Центр «Вектор» планирует начать клинические исследования вакцины от COVID-19 на людях 15 июля
шприц и ампулы, Nayra Halm/Keystone Press Agency

Исследование вакцины от коронавируса нового типа на людях в центре "Вектор" планируется начать 15 июля. Согласно последней информации, к настоящему моменту отобраны добровольцы для проведения испытаний.

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов уточнил, что в исследованиях примут участие 300 добровольцев. Первый этап испытаний завершится в сентябре. В случае получения хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины будет начата ее регистрация.

Максютов заметил, что за участниками исследований будут наблюдать и во время пострегистрационного периода.

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