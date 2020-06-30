В «Векторе» рассказали об испытаниях отечественных вакцин от COVID-19

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30 июня 2020, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о результатах испытаний российских вакцин от коронавирусной инфекции. По его словам, три прототипа смогли успешно пройти испытания на способность формировать иммунный ответ.

«В настоящее время три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», - заявил гендиректор «Вектора».

Максютов подчеркнул, что в центре над вакцинами от коронавируса работает более 100 человек. Он отметил, что специалисты должны создать не просто эффективный, но и безопасный препарат.