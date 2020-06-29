Иммунолог объяснил, чем может быть опасна вакцина от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 июня 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: шприц, pixels.com

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал о хорошем самочувствии добровольцев после введения препарата. Однако он не исключает реакции, которая может насторожить наблюдателей.

«Есть реакция местная, а такие же системные реакции, которые выводят по уровню температуры. Температура до 37,5 градусов считается легкой реакцией, до 38,5 градусов – нормальная средняя реакция, выше 38,6 градусов уже сильная реакция. На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч – в зависимости от препарата», - высказал он радио Sputnik.

Костинов отметил, что после укола может оставаться покраснение или уплотнение, но оно не должно превышать больше 8 см. Он добавил, что нормальная, умеренная реакция на инъекцию - до 5-6 см. При этом эксперт объяснил, что температура и местная реакция не должны длиться более двух дней.

Ранее ученые сообщили, с каким интервалом будут вводить вакцину от коронавируса.