С каким интервалом будут вводить вакцину от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 июня 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

фото: шприц, pixabay.com

Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа подтвердила, что российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции будут вводить дважды.

«Эта вакцина представляет из себя пул генов на разных носителях. Два разных носителя, которые используются для этого пула, – ген коронавируса», - пояснила она.

Врач-терапевт отметила, что препарат вводится в мышцу руки с интервалом в полгода, что позволит сохранить защиту на два года. По ее словам, вакцина прошла неполный цикл обследований, но показала, что нетоксична и работает.

«Результат будем проверять, когда будем смотреть анализы по крови, насколько быстро реагирует иммунная система на вакцину, насколько хорошо вырабатываются антитела, которые будут нас защищать при встрече с вирусом», - уточнила она.

Эксперт считает, что сыворотка будет готов к концу года.

Ранее ученые выяснили, может ли вакцина БЦЖ защитить от заражения COVID-19.