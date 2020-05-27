Может ли вакцина БЦЖ защитить от заражения COVID-19

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27 мая 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: шприц, pixabay.com

Ученые заметили, что в странах, где проходила массовая вакцинация БЦЖ уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности ниже из-за неспецифического защитного свойства этой противотуберкулезной прививки.

Вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что сейчас проводятся соответствующие исследования для ответа на этот вопрос. По его словам, пока нет доказательств, что привитые в детстве граждане меньше подвержены заражению COVID-19.

«… через некоторый период мы сможем ответить на вопрос, насколько такой иммунологический "бэкграунд", который связан с вакцинацией в юном возрасте, дает преимущества, которые и обеспечивают позитивный вариант развития (коронавирусной) инфекции», - высказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что российский препарат для лечения коронавируса показал свою эффективность.