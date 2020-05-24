Российский препарат для лечения коронавируса показал свою эффективность

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24 мая 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

фото: таблетки, pixabay.com

Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и группы «ХимРар» создало новый эффективный препарат против коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что массовое производство лекарства уже запущено, а клинические испытание завершатся через две недели.

«Препараты такого типа мешают вирусу делиться внутри клетки. Это не приводит к тому, что массово убиваются клетки, что сдерживает размножение вируса в организме», - пояснил председатель совета директоров ГК «Химрар» Андрей Иващенко.

Отмечается, что опытная партия уже доказала свою эффективность: у пациентов на третьи сутки снижалась температура, а на пятые сутки тест на COVID-19 был отрицательный. Препарат получил название «Авифавир».

Сейчас врачи определяют оптимальную дозировку, а на втором этапе клинических испытаний лекарства отправят в 30 больниц в 9 регионах России. Активное его использование начнется в июне.

Ранее были названы сроки массового производства вакцины от коронавируса.