Биолог назвала опасность стремления людей скорее переболеть COVID-19: «Лучше через полгода»

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27 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: прогулка, pixabay.com

Профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова призвала не стремиться, как можно быстрее, переболеть новой коронавирусной инфекцией.

«Когда вы что-то подхватываете в начале эпидемии, то у вас меньше способов с этим бороться: у вас меньше знаний о вирусе. Сейчас, например, известно, что вирус нарушает систему свертываемости крови и приводит к образованию тромбов, поэтому сейчас пациенты получают антитромбовую терапию. Если бы вы подхватили этот вирус месяц назад, то тогда такого понимания еще не было. Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода», - пояснила она.

Баранова отметила, что вирус со временем ослабевает и шансы переболеть в легкой форме и бессимптомным способом увеличиваются. По ее словам, сейчас лучше избегать частые контакты с людьми, походы в магазин и прогулки. Кроме того, она добавила, что сейчас штамм вируса активнее передается между людьми.

«…мы получаем много бессимптомных носителей и растущий процент переболевших, а значит стадный иммунитет формируется быстрее … Вакцина опять же появится в скором будущем, я предпочту ее подождать». – заключила она.

Ранее невролог рассказал о риске получения осложнений при бессимптомном течении коронавирусной инфекции.