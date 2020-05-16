Врач назвал опасность для организма бессимптомного течения COVID-19

Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов рассказал о риске получения осложнений при бессимптомном течении коронавирусной инфекции COVID-19.
«Ему выгодно сидеть, чтобы его проявления были минимальны. Чем дольше это будет происходить, тем больше человек сможет заразить других людей», - высказал он.
Виноградов отметил, что будущие осложнения могу зависеть от того, насколько сильным было кислородное голодание тканей и, насколько сильно работала иммунная система, пытаясь «уничтожить заразу», а также объемов поражения организма и количества вируса. Кроме того, врач считает, что последствия болезни могут проявить себя только через 5-10 лет.
«Существуют специальные шкалы. Они позволяют рассчитать риски на течение болезни по „злому“ варианту», - пояснил он. Однако сейчас сложно предсказать развитие отложенных осложнений у бессимпотмного носителя.
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